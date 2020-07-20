Зеленский заявил, что Украина и мир должны увидеть "настоящих убийц" Павла Шеремета
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украины он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего - за право гражданина на свободное мнение и слово. И обязал власть быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами ", - написал Зеленский.
Зеленский добавил, украинскому обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства по делу Шеремета.
"У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление - позор для Украины", - заявил президент.
По его словам, обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Шеремета, а впоследствии - настоящих организаторов и заказчиков этого преступления.
- Мемориал имени Павла Шеремета открыли в четвертую годовщину гибели журналиста.
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