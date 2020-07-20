Зеленский заявил, что Украина и мир должны увидеть "настоящих убийц" Павла Шеремета

20 июля, 2020, 10:48

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Беларуси, России и Украины он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего - за право гражданина на свободное мнение и слово. И обязал власть быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами ", - написал Зеленский.

Зеленский добавил, украинскому обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства по делу Шеремета.

"У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство - потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление - позор для Украины", - заявил президент.

По его словам, обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Шеремета, а впоследствии - настоящих организаторов и заказчиков этого преступления.

Мемориал имени Павла Шеремета открыли в четвертую годовщину гибели журналиста.