За неделю ВСУ ликвидировали 11 боевиков, - ООС
20 июля, 2020, 22:40
Согласно данным разведки Украины, потери оккупантов за семь дней составили 11 человек убитыми и 14 - ранеными и травмированными
Об этом сообщил штаб ООС .
"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершими - 11 человек; ранеными, травмированными и выведенными из строя - 14 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер.
Вооруженные формирования РФ на Донбассе не имеют доверия среди местного населения и несут потери личного состава и ...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation понедельнику, 20 июля 2020
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