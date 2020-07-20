За неделю ВСУ ликвидировали 11 боевиков, - ООС

20 июля, 2020, 22:40

Согласно данным разведки Украины, потери оккупантов за семь дней составили 11 человек убитыми и 14 - ранеными и травмированными

Об этом сообщил штаб ООС .

"По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за прошедшую неделю составили: умершими - 11 человек; ранеными, травмированными и выведенными из строя - 14 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшую неделю нашими воинами уничтожен вражеский квадрокоптер.

Вооруженные формирования РФ на Донбассе не имеют доверия среди местного населения и несут потери личного состава и ... Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation понедельнику, 20 июля 2020

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