Извинения перед Кадыровым: в ОПУ прокомментировали обращение к Зеленскому
Комментарий по поводу заявления российского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова Офис президента предоставил изданию "Интерфакс-Украина".
"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление такая настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение ", - прокомментировали требование Кадырова к Зеленского извиниться в ОПУ.
В Офисе президента назвали послание Кадырова содержащим в себе прямую отсылку к определенным межгосударственным отношениям, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.
"И которые точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - отметили в ОПУ.
- Напомним, 18 июля Кадыров обратился к Зеленскому, требуя новых извинений, и сказал ему сдаться Путину.
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