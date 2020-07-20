Извинения перед Кадыровым: в ОПУ прокомментировали обращение к Зеленскому

20 июля, 2020, 18:59

В Офисе президента отметили, что комментировать слова главаря Чечни Рамзана Кадырова нет смысла

Комментарий по поводу заявления российского ставленника в Чечне Рамзана Кадырова Офис президента предоставил изданию "Интерфакс-Украина".

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление такая настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение ", - прокомментировали требование Кадырова к Зеленского извиниться в ОПУ.

В Офисе президента назвали послание Кадырова содержащим в себе прямую отсылку к определенным межгосударственным отношениям, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран.

"И которые точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях", - отметили в ОПУ.

Напомним, 18 июля Кадыров обратился к Зеленскому, требуя новых извинений, и сказал ему сдаться Путину.

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