Взрыв в кафе в Киеве: полицейские сообщили детали
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал.
Собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Деснянского управления полиции открыл дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские еще устанавливают все обстоятельства этого события.
- Напомним, в одном из кафе Киева на улице Беломорской произошел взрыв.
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