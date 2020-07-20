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Espreso.tvОбществоВзрыв в кафе в Киеве: полицейские сообщили детали

Взрыв в кафе в Киеве: полицейские сообщили детали

Полицейские рассказали детали взрыва в одном из кафе в Деснянском районе Киева

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия. Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Деснянского управления полиции открыл дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полицейские еще устанавливают все обстоятельства этого события.

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