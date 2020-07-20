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Espreso.tvОбществоВице-мэр Черкасс назвал заказчика своего "убийства"

Вице-мэр Черкасс назвал заказчика своего "убийства"


фото: Укрінформ
Заместитель главы Черкасского горсовета Юрий Ботнарь, похищение и убийство которого инсценировали СБУ и ГБР, считает, что заказчиком является не задержанный депутат горсовета Максим Шадловский, а директор компании "Новое качество" Андрей Бортник

Об этом Ботнарь заявил на брифинге и разместил видеозапись в Facebook.

"Я не считаю, что Шадловский является "конечным бенефициаром" этого заказа. Под протокол следствию я сообщил, что связываю это покушение с моей деятельностью, политической, служебной, антикоррупционной, поскольку и я, и наша команда последовательно голосовали за расторжение соглашений с "Новым качеством", которое принадлежит Бортнику", - заявил депутат.

По его словам, Шадловский, который попал в горсовет через "партию Бродского", Алексей Романов и Людмила Бордунос являются "политической крышей" Бортника.

Ботнарь считает, что, заключив соглашение с управляющей компанией, город вместо вывоза мусора и содержания домов "получило гораздо большую проблему с заоблачными тарифами и странным "новым качеством".

В то же время в "Новом качестве" обвинения депутата назвали "абсурдными", тарифы не считают "заоблачными" и угрожают судебным иском.

"Мы проанализировали с юристами высказывания Ботнара. Будем обращаться в полицию с заявлением о ложном сообщении о преступлении", - заявил Бортников.

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  • В четверг, 16 июля, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя. Полиция сообщила об открытии уголовного производства.
  • Позже стало известно, что имитация похищения и убийства Ботнара - совместная операция Госбюро расследований и Департамента контрразведки СБУ. Таким образом они сумели задержать депутата Черкасского горсовета, который заказал убийство Ботнара из-за личного конфликта.
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