Вице-мэр Черкасс назвал заказчика своего "убийства"
Об этом Ботнарь заявил на брифинге и разместил видеозапись в Facebook.
"Я не считаю, что Шадловский является "конечным бенефициаром" этого заказа. Под протокол следствию я сообщил, что связываю это покушение с моей деятельностью, политической, служебной, антикоррупционной, поскольку и я, и наша команда последовательно голосовали за расторжение соглашений с "Новым качеством", которое принадлежит Бортнику", - заявил депутат.
По его словам, Шадловский, который попал в горсовет через "партию Бродского", Алексей Романов и Людмила Бордунос являются "политической крышей" Бортника.
Ботнарь считает, что, заключив соглашение с управляющей компанией, город вместо вывоза мусора и содержания домов "получило гораздо большую проблему с заоблачными тарифами и странным "новым качеством".
В то же время в "Новом качестве" обвинения депутата назвали "абсурдными", тарифы не считают "заоблачными" и угрожают судебным иском.
"Мы проанализировали с юристами высказывания Ботнара. Будем обращаться в полицию с заявлением о ложном сообщении о преступлении", - заявил Бортников.
Опубликовано Юрий Ботнарь Понедельник, 20 июля 2020 г.
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- В четверг, 16 июля, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил об исчезновении своего заместителя. Полиция сообщила об открытии уголовного производства.
- Позже стало известно, что имитация похищения и убийства Ботнара - совместная операция Госбюро расследований и Департамента контрразведки СБУ. Таким образом они сумели задержать депутата Черкасского горсовета, который заказал убийство Ботнара из-за личного конфликта.
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