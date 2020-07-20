Выборы в ОРДЛО должны проходить по тому же закону, что и в других регионах, - Разумков
Об этом спикер ВРУ Дмитрий Разумков сообщил журналистам на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
Разумков отметил, что выборы на оккупированных территориях Украины должны проходить в соответствии с единым законом. На сегодня в парламенте не готовят законопроектов, регулирующих выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) или в Крыму.
Он добавил, что на рассмотрении парламента нет законопроектов, регламентирующих такие выборы.
Читайте также: Разумков прокомментировал возможность рассмотрения законопроекта Бужанского о языке обучения в школах
"Если мы говорим с вами о выборах, то это моя личная позиция, я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны проходить в соответствии с единым законом", - подчеркнул Разумков.
Читайте также: Резников: выборы в ОРДЛО будут по отдельным законом
Политик также подчеркнул, что в настоящее время в Раде отсутствуют законопроекты, которые обсуждались или разрабатывались отдельно для закрепления особого статуса оккупированного Донбасса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-