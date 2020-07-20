Выборы в ОРДЛО должны проходить по тому же закону, что и в других регионах, - Разумков

20 июля, 2020, 12:58

20 июля на итоговой пресс-конференции глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что нардепы не готовят отдельный закон о статусе Донбасса

Об этом спикер ВРУ Дмитрий Разумков сообщил журналистам на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

Разумков отметил, что выборы на оккупированных территориях Украины должны проходить в соответствии с единым законом. На сегодня в парламенте не готовят законопроектов, регулирующих выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) или в Крыму.

Он добавил, что на рассмотрении парламента нет законопроектов, регламентирующих такие выборы.

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"Если мы говорим с вами о выборах, то это моя личная позиция, я думаю, что выборы по всей территории суверенного государства должны проходить в соответствии с единым законом", - подчеркнул Разумков.

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Политик также подчеркнул, что в настоящее время в Раде отсутствуют законопроекты, которые обсуждались или разрабатывались отдельно для закрепления особого статуса оккупированного Донбасса.

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