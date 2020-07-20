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Espreso.tvОбществоВСУ приняли на вооружение боевую машину "Дозор"

ВСУ приняли на вооружение боевую машину "Дозор"


фото: Укроборонпром
По результатам государственных испытаний и подконтрольной эксплуатации тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" принят на вооружение Вооруженных сил

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Дозор-Б" разработан специалистами "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова", которое входит в состав "Укроборонпрома".

Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" "- полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4х4. Создана, как многоцелевое защищенное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн.

Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях. В зависимости от назначения предполагается различное выполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие специальные машины.

В июне 2016 года специалисты Львовского бронетанкового завода изготовили первую партию из 10 единиц машин "Дозор-Б" и передали их в ВСУ.

После этого харьковские конструкторы дорабатывали технические характеристики машины. Последние изменения в конструкторскую документацию внесли в 2020 году.

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