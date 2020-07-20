ВСУ приняли на вооружение боевую машину "Дозор"
Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Дозор-Б" разработан специалистами "Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова", которое входит в состав "Укроборонпрома".
Тактическая боевая колесная машина "Дозор-Б" "- полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4х4. Создана, как многоцелевое защищенное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн.
Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях. В зависимости от назначения предполагается различное выполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие специальные машины.
В июне 2016 года специалисты Львовского бронетанкового завода изготовили первую партию из 10 единиц машин "Дозор-Б" и передали их в ВСУ.
После этого харьковские конструкторы дорабатывали технические характеристики машины. Последние изменения в конструкторскую документацию внесли в 2020 году.
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