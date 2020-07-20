Во Львове заработала еще одна лаборатория для проведения ПЦР-тестирований

20 июля, 2020, 14:59

Говорят, что результаты анализов должны быть сегодня на сегодня

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Генеральный директор больницы скорой помощи Олег Самчук рассказал, что пока в больнице идет ремонт лабораторию временно разместили в помещении Львовской областной государственной лаборатории Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Следовательно, через несколько месяцев - когда завершится ремонт, лаборатория переедет на территорию больницы скорой помощи. А когда ситуация с коронавирусной эпидемией стабилизируется, эту лабораторию будут использовать также для обеспечения трансплантологии.

Источник: Львовский городской совет

"З сегодняшнего дня мы запускаем лабораторию на полную мощность. У нас есть контрольные сверки с лабораторией Лабораторного центра, есть разрешение на работу. Эта лаборатория должна покрывать потребности города, чтобы не было загруженности и задержек для обследования пациентов - анализ должен быть сегодня на сегодня ", - обещает Олег Самчук.

По его словам, оборудование закупили частично за средства городского бюджета, а частично взяли с Репродуктивного центра.

"Это оборудование - это не только анализаторы для коронавируса, они имеют возможность делать ПЦР-обследование для различных нозологий - а это сотни различных обследований, которые можно сделать пациентам. Поэтому эта вирусологическая лаборатория позже будет использоваться для различных обследований", - уточнил генеральный директор больницы скорой помощи.

Оборудование для лаборатории обошлось городской казне почти 1,9 млн грн. Это система ПЦР, морозильная камера, термостат с функциями охлаждения и нагрева, УФ-бокс, набор дозаторов и др.

Сейчас в лаборатории работает восемь человек, а всего будет работать 10. Обучение и стажировки для них организовали Лабораторный центр и Центр легочного здоровья.

К слову, это уже седьмая лаборатория во Львове, которая проводит ПЦР-исследования на коронавирус.