Во Львове погасили "шахматную" марку

20 июля, 2020, 18:33

По случаю Международного дня шахмат во Львове сегодня, 20 июля, состоялось специальное гашение шахматной марки, на которой изображены известные львовские шахматистки - гросмейстерки Анна и Мария Музычук

Об этом сообщили в управлении физической культуры и спорта Львовской ОГА.

Источник фото: facebook.com/sport.lviv.oda

Спецпогашения провели штемпелем постоянного действия "Львов открыт для мира". Для этой церемонии дизайнер Андрей Пилюх подготовил проект собственной марки и художественные конверты.

Источник фото: facebook.com/sport.lviv.oda

"Очень приятно, что к этому празднику выпущены такие красивые марки со мной и Марией и на тематику шахмат. Во Львове и Львовской области проживает более 20 гройсмейстеров. Этот город действительно считается одним из сильнейших в шахматном плане", - прокомментировали Аня и Мария Музычук, гройсмейстеры, чемпионки мира и Европы.

Источник фото: Евгений Кравс / facebook.com / groups / lvivchess

Сестры отметили, что у них уже есть несколько марок с собственными изображениями. Поэтому нынешняя обязательно пополнит их коллекцию.

Источник фото: Евгений Кравс / facebook.com / groups / lvivchess

К торжествам присоединились представители городской и областной власти, а также Львовской областной шахматной федерации.

Отметим, 20 июля 1924 г. в Париже во время проведения там Олимпийских игр была создана Международная федерация шахмат, а в 1966 году было решено праздновать Международный день шахмат ежегодно в этот день. Во Львове в этот день проводятся различные акции и события, связанные с шахматами. В этом году из-за карантина праздник отметили только погашением марки.