Во Львове откроют выставку сакральной живописи Ульяны Томкевич
Об этом сообщает корреспондент "Еспресо.Захид".
"Работа над иконой - это своеобразный разговор с Богом и самим собой, - утверждает выпускница Львовской национальной академии искусств, член Украинского союза иконописцев, участница региональных и международных выставок и пленэров Ульяна Томкевич. - Тихая молитва, которая дает ощущение внутреннего спокойствия и гармонии. Это время переосмысления библейских текстов и заповедей в контексте современной жизни человека, ведь Библия есть вне времени. Для меня Бог - это, прежде всего, Любовь и Милосердие. И именно ежедневная работа над иконами помогает воспринимать мир сквозь призму этого осознания".
В октябре прошлого года Ульяны Томкевич уже представила свое сакральное искусство в этой самой галереи. Правда, все представленные 12 работ ее экспозиции "Мириам. Мать" касались тогда темы материнства. Постоянно ища баланс между классической украинской иконой византийского стиля и современной, художница убеждена: люди нового времени требуют новой иконы, и художники должны задумываться над тем, чтобы дать им это.
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-