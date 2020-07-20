Во Львове откроют выставку сакральной живописи Ульяны Томкевич

20 июля, 2020, 13:20

Завтра и до 16 августа в Галерее современного сакрального искусства "ICONART" во Львове заработает выставка сакральной живописи "Чудо" львовской художницы Ульяны Томкевич

Об этом сообщает корреспондент "Еспресо.Захид".

"Работа над иконой - это своеобразный разговор с Богом и самим собой, - утверждает выпускница Львовской национальной академии искусств, член Украинского союза иконописцев, участница региональных и международных выставок и пленэров Ульяна Томкевич. - Тихая молитва, которая дает ощущение внутреннего спокойствия и гармонии. Это время переосмысления библейских текстов и заповедей в контексте современной жизни человека, ведь Библия есть вне времени. Для меня Бог - это, прежде всего, Любовь и Милосердие. И именно ежедневная работа над иконами помогает воспринимать мир сквозь призму этого осознания".

В октябре прошлого года Ульяны Томкевич уже представила свое сакральное искусство в этой самой галереи. Правда, все представленные 12 работ ее экспозиции "Мириам. Мать" касались тогда темы материнства. Постоянно ища баланс между классической украинской иконой византийского стиля и современной, художница убеждена: люди нового времени требуют новой иконы, и художники должны задумываться над тем, чтобы дать им это.