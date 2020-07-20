Во Франции успешно загрузили данные "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ
Об этом говорится в сообщении BEA в Twitter.
"Данные Boeing 737 UR-PSR МАУ PS752 / данные CVR (записи переговоров в кабине, - ред.), включая само событие, были успешно загружены BEA / Данные переданы иранскому AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий, - ред.)", - говорится в сообщении.
Также сообщается о начале технической работы с регистратором данных полетов (FDR). "Визуальный осмотр, оценка и открытия / Коммуникация от имени иранского AAIB", - говорится в сообщении.
@Boeing # 737 UR-PSR @fly_uia # PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh- BEA ✈️ (@BEA_Aero) July 20, 2020
Как известно, в работе по расшифровке самописцев примут участие представители нескольких организаций, в том числе МАУ, а также следователи из Украины, Швеции, США, Великобритании и Канады.
- Напомним, 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".
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