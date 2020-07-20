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Espreso.tvОбществоВо Франции успешно загрузили данные "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ

Во Франции успешно загрузили данные "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ

Эксперты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA) смогли загрузить данные с "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ

Об этом говорится в сообщении BEA в Twitter.

"Данные Boeing 737 UR-PSR МАУ PS752 / данные CVR (записи переговоров в кабине, - ред.), включая само событие, были успешно загружены BEA / Данные переданы иранскому AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий, - ред.)", - говорится в сообщении.

Также сообщается о начале технической работы с регистратором данных полетов (FDR). "Визуальный осмотр, оценка и открытия / Коммуникация от имени иранского AAIB", - говорится в сообщении.

Как известно, в работе по расшифровке самописцев примут участие представители нескольких организаций, в том числе МАУ, а также следователи из Украины, Швеции, США, Великобритании и Канады.

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