Во Франции успешно загрузили данные "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ

20 июля, 2020, 18:19

Эксперты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции (BEA) смогли загрузить данные с "черного ящика" сбитого в Иране самолета МАУ

Об этом говорится в сообщении BEA в Twitter.

"Данные Boeing 737 UR-PSR МАУ PS752 / данные CVR (записи переговоров в кабине, - ред.), включая само событие, были успешно загружены BEA / Данные переданы иранскому AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий, - ред.)", - говорится в сообщении.

Также сообщается о начале технической работы с регистратором данных полетов (FDR). "Визуальный осмотр, оценка и открытия / Коммуникация от имени иранского AAIB", - говорится в сообщении.

Как известно, в работе по расшифровке самописцев примут участие представители нескольких организаций, в том числе МАУ, а также следователи из Украины, Швеции, США, Великобритании и Канады.

Напомним, 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".