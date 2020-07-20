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Espreso.tvОбществоВ Жолкве на Львовщине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 28-летняя роженица

В Жолкве на Львовщине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 28-летняя роженица

За жизнь ребенка, родившегося на 27-й неделе беременности, борются неонатологи Львовской областной клинической больницы

В понедельник, 20 июля, в Жолковской центральной районной больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерла 28-летняя роженица, которая в ночь на субботу родила ребенка. За жизнь малыша сейчас борются врачи неонатального центра Львовской областной клинической больницы. Об этом сообщил главный врач Жолковской центральной районной больницы Игорь Сапожников.

По его словам, женщина является жительницей Яворивского района. В больницу беременную женщину госпитализировали с подтвержденным Covid-19. В ночь с пятницы на субботу она при помощи кесарева сечения родила ребенка. Сейчас за жизнь младенца борются неонаталоги неонатального центра Львовской областной клинической больницы.

"Женщине 28 лет, она с Яворивского района. В пятницу ночью она на 27 неделе беременности родила ребенка при помощи кесарева сечения. Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь, начиная от областных и заканчивая академиком Александром Паенком, были вовлечены. Но спасти ее не удалось ", - говорит Игорь Сапожников.

Подробностей состояния здоровья, с которым женщину госпитализировали в больницу, врач не разглашает до официального заключения патологоанатомов.

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