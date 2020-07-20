В Затоке произошел пожар: горели здания на двух базах отдыха, - ГСЧС
20 июля, 2020, 08:51
В пгт Затока Одесской области горели здания двух баз отдыха
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"20 июля в 3 ч. 50 мин. В пгт Затока на территории базы отдыха "Гранит" возник пожар двух одноэтажных деревянных домов, административного здания, металлического сооружения для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома, аптеку базы отдыха "Атлантида" ", - отмечается в сообщении.
В 6 утра пожар был ликвидирован. В результате пожара один из отдыхающих отравился продуктами горения. Он отказался от госпитализации.
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