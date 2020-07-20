 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Затоке произошел пожар: горели здания на двух базах отдыха, - ГСЧС

В Затоке произошел пожар: горели здания на двух базах отдыха, - ГСЧС

В пгт Затока Одесской области горели здания двух баз отдыха

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 июля в 3 ч. 50 мин. В пгт Затока на территории базы отдыха "Гранит" возник пожар двух одноэтажных деревянных домов, административного здания, металлического сооружения для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома, аптеку базы отдыха "Атлантида" ", - отмечается в сообщении.

В 6 утра пожар был ликвидирован. В результате пожара один из отдыхающих отравился продуктами горения. Он отказался от госпитализации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать