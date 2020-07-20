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Espreso.tvОбществоВ Затоке Одесской области застрелили супругов, задержан кум убитых

В Затоке Одесской области застрелили супругов, задержан кум убитых

В ночь на 20 июля от пулевых ранений погибла семейная пара

Об этом сообщает "Думская".

Двойное убийство произошло сегодня ночью в курортной Затоке.

Как сообщили журналистам жители Затоки, в районе станции Лиманская погибли супруги. Мужчина получил одно огнестрельное ранение, женщина - три.

Отмечается, что подозреваемого задержали. Им оказался кум убитых.

По предварительным данным, преступление было совершено из-за денежного долга.

В полиции пообещали прокомментировать случившееся позже.

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