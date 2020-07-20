В Затоке Одесской области застрелили супругов, задержан кум убитых
20 июля, 2020, 12:07
В ночь на 20 июля от пулевых ранений погибла семейная пара
Об этом сообщает "Думская".
Двойное убийство произошло сегодня ночью в курортной Затоке.
Как сообщили журналистам жители Затоки, в районе станции Лиманская погибли супруги. Мужчина получил одно огнестрельное ранение, женщина - три.
Отмечается, что подозреваемого задержали. Им оказался кум убитых.
По предварительным данным, преступление было совершено из-за денежного долга.
В полиции пообещали прокомментировать случившееся позже.
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