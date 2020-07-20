В тюрьмах России находятся 2 тыс. украинцев, - Денисова
20 июля, 2020, 21:17
Около 7 тыс. украинцев отбывают наказание в местах лишения свободы за рубежом, в том числе 2 тыс. - в Российской Федерации
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
"Около 7 тыс. граждан Украины отбывают наказание за рубежом, в том числе 2 тыс. - в РФ. Среди них есть граждане - жертвы торговли людьми - которые были привлечены к перевозке и распространению наркотических средств на территории иностранных государств", - подчеркнула Денисова.
Она отметила, что по указанным фактам за последние четыре года органами Нацполиции расследовалось 222 уголовных дела.
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