В Сумах произошел выброс токсичного вещества, добавляемого к газу, - заместитель мэра

20 июля, 2020, 11:21

В Сумах произошел выброс вещества "одорант"

Об этом сообщил заместитель Сумского городского головы Александр Журба в Facebook.

"В ночь с 19 на 20 июля сумчане жаловались на неприятный запах в городе. По предварительной информации, около села Анновка произошел выброс одоранта - вещества, добавляемого к природному газу, является токсичным веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания", - написал чиновник.

Начальник "Служби15-80" Валерий Марюхна сообщил, что одорант рассеялся, сообщает издание Sumy.Today.

"Вчера ночью за городом в воздух вышел одорант. Поэтому многие горожане в разных частях Сум слышали сильный запах. Сейчас одорант рассеялся и в воздухе его нет. Состояние воздуха удовлетворительное", - сказал он.

Одорант - вещество, которое добавляют к газу, чтобы придать ему сильного специфического запаха, главным образом предупредительного, или по которому определяют места утечки. В Украине для одоризации углеводородных газов используют этилмеркаптан (С2Н5SH) - бесцветную прозрачную жидкость, органическое соединение серы, которая имеет резкий неприятный запах. Известны также другие одоранты: кафтан, сульфаны и т.д.