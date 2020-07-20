В мире более 600 тыс. человек умерли от осложнений коронавируса
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometer, который отслеживает актуальную информацию о пандемии COVID-19 в мире.
Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США. Там COVID-19 обнаружили у 3 млн 898 тыс. 550 человек. Из них 1 млн 8 тысяч пациентов уже выздоровели, а 143 289 - умерли.
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На втором месте - Бразилия, где с начала пандемии коронавирусную болезнь обнаружили у 2099896 человек. Из них почти 80 000 умерли от осложнений, а более 1,3 млн - выздоровели.
Третьей по количеству выявленных случаев COVID-19 в мире Индия - там 1 млн 119 тысяч 307 подтвержденных случаев. С начала пандемии от коронавируса там умерли более 27 500 человек выздоровели - более 700 тысяч.
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