В Киеве в одном из кафе произошел взрыв
20 июля, 2020, 17:22
В одном из кафе Киева на улице Беломорской произошел взрыв, в результате инцидента жертв и пострадавших нет
Об этом говорится в сообщении управления полиции Киева.
"Сегодня в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении.
На месте инцидента выяснили, что взрыв произошел под столиком, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.
Собранные данные зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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