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Espreso.tvОбществоВ Киеве открыли мемориал, посвященный журналисту Павлу Шеремету

В Киеве открыли мемориал, посвященный журналисту Павлу Шеремету


фото: Українська правда
Мемориал имени Павла Шеремета открыли в четвертую годовщину гибели журналиста

Об этом сообщает УП .

Знак установили на улице Ивана Франко - неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.

Памятник - это белый лист бумаги с именем и фамилией, а также подпись внизу "На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист".

  • Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.

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