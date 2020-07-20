В Киеве открыли мемориал, посвященный журналисту Павлу Шеремету
20 июля, 2020, 09:12
Мемориал имени Павла Шеремета открыли в четвертую годовщину гибели журналиста
Об этом сообщает УП .
Знак установили на улице Ивана Франко - неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.
Памятник - это белый лист бумаги с именем и фамилией, а также подпись внизу "На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист".
- Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.
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