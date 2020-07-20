В Киеве открыли мемориал, посвященный журналисту Павлу Шеремету

20 июля, 2020, 09:12

Мемориал имени Павла Шеремета открыли в четвертую годовщину гибели журналиста

Об этом сообщает УП .

Знак установили на улице Ивана Франко - неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб.

Памятник - это белый лист бумаги с именем и фамилией, а также подпись внизу "На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист".

Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтерку Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению.