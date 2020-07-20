В Киеве на Подоле горела новостройка
Об этом "Укринформа" сообщили в пресс служба ГСЧС.
"В 16.52 поступило сообщение о пожаре на территории строительства на Вознесенском спуске. К месту происшествия были направлены три отделения пожарно-спасательных подразделений. Как выяснилось, на территории строительства произошло возгорание мусора с последующим распространением огня на стены новостройки на уровне 2-3 этажа . Общая площадь пожара составила 30 кв. м", - сообщили в пресс-служб.
По данным ГСЧС, пожар был ликвидирован в 17.15.
"Чтобы убедиться, что пожар полностью ликвидирован, спасатели провели работы по разборке утеплителя на стене", - добавили в ведомстве.
К тушению были привлечены 13 пожарных и три единицы техники.
В результате пожара никто не пострадал.
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