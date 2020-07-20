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Espreso.tvОбществоВ Киеве частично ограничат движение на съездах с Шулявского путепровода, - КГГА

В Киеве частично ограничат движение на съездах с Шулявского путепровода, - КГГА

В понедельник, 20 июля, в Киеве частично ограничат движение транспорта на съездах Шулявского путепровода, ограничения будут действовать с 21:00 до 24:00

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Ограничения связаны с работами по обустройству дорожной разметки.

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