В Германии вечеринка переросла в массовую драку, полиция задержала 39 человек
20 июля, 2020, 11:39
В центре немецкого Франкфурта после многочисленной вечеринки и беспорядков, которые возникли после нее, задержали 39 человек
Об этом сообщает DPA .
Около трех тысяч человек собрались на площади Опернплятц, которая стала "зоной вечеринок" под открытым небом.
По данным полиции, ночью произошла массовая драка с участием 18 человек. Отдыхающие бросали в полицию бутылками.
Шеф франкфуртской полиции Герхард Бересвиль заявил, что хотя офицеры пытались уладить конфликт мирно, они подверглись нападениям. Пять полицейских получили ранения.
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