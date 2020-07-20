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Espreso.tvОбществоВ Германии вечеринка переросла в массовую драку, полиция задержала 39 человек

В Германии вечеринка переросла в массовую драку, полиция задержала 39 человек

В центре немецкого Франкфурта после многочисленной вечеринки и беспорядков, которые возникли после нее, задержали 39 человек

Об этом сообщает DPA .

Около трех тысяч человек собрались на площади Опернплятц, которая стала "зоной вечеринок" под открытым небом.

По данным полиции, ночью произошла массовая драка с участием 18 человек. Отдыхающие бросали в полицию бутылками.

Шеф франкфуртской полиции Герхард Бересвиль заявил, что хотя офицеры пытались уладить конфликт мирно, они подверглись нападениям. Пять полицейских получили ранения.

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