В Германии призывают США не сокращать военный контингент в стране

20 июля, 2020, 17:53

Представители четырех федеральных земель Германии обратились к Конгрессу США с призывом не выводить часть американских военных из страны

Соответствующие письма прислали премьер-министры земель Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца, сообщает Reuters .

Представители земель уверены, что базы в их землях составляют основу американского присутствия в Европе.

Они призывают "не разрывать связи дружбы, а усилить их", сохранив военный контингент США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 тысяч.

Сейчас на территории Германии находится около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 000, но может меняться в связи с проведением военных маневров.