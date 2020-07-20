В Германии призывают США не сокращать военный контингент в стране
Соответствующие письма прислали премьер-министры земель Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца, сообщает Reuters .
Представители земель уверены, что базы в их землях составляют основу американского присутствия в Европе.
Они призывают "не разрывать связи дружбы, а усилить их", сохранив военный контингент США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что численность американских военных в Германии будет сокращена до 25 тысяч.
Сейчас на территории Германии находится около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество составляет около 35 000, но может меняться в связи с проведением военных маневров.
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