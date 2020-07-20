В частном роддоме Киева оставили ребенка

20 июля, 2020, 19:32

В частном роддоме Киева "Аист" оставили новорожденную девочку

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор роддома Валерий Зукин.

"Сегодня в "Аист" написали отказ от ребенка. Я последний раз сталкивался с подобной ситуацией много-много лет назад. Были и отказы, были и младенцы, которых бросали в моей практике. Только это все было далеко-далеко, в "советском" прошлом. с 1992 года я работаю в частной медицине и как-то такие ситуации не характерны. И вот случилось... Родился ребенок с не таким уж критическим пороком развития. Ситуация требует медицинской помощи, но выглядит вполне излечимой и такой, которую можно скорректировать. Бывало и хуже ", - написал Зукин.

Он отметил, что порок до родов практически не диагностируется, и аргумент "как его на УЗИ смотрели" не работает.

"И потом - даже увидели этот порок на УЗИ. Что делать? Порок корректируется, исправляется, его можно лечить. Вот такая вот обычная жизненная ситуация. И совершенно неожиданно родители решают отказаться от ребенка. Как снег на голову. Вот так вот просто - встали, пошли и забыли. Вроде ребенка и нет... Мы долго разговаривали. Приводили аргументы. Объясняли. Бесполезно ", - рассказал Зукин.

Сейчас ребенок лежит в "Аист".

Роддом "Аист" - это элитное частное медицинское учреждение. Роды там стоят от 50 тысяч грн.

Любой самый прагматичный человек иногда совершает абсолютно иррациональные уступки, т.е. делает не то, что ... Опубликовано Valery Zukin пятницу, 17 июля 2020

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