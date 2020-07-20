В акватории Черного моря начались военные учения Sea Breeze-2020

20 июля, 2020, 16:02

В Черном море стартовали украинские-американские военные учения Sea Breeze 2020

Об этом сообщает АрмияInform.

Отмечается, что в этом году учения пройдут без контакта личного состава.

Военнослужащие будут осуществлять совместные тактические маневры, тренироваться в организации связи, противоминных действиях, передаче грузов на ходу.

При этом отмечается, что экипажи военных судов отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне на переходе морем. Кроме того, выполнят задачи по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры.

По словам командующего Военно-Морскими силами Украины Алексея Неижпапы, основная цель учений Sea Breeze - это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе, а главная задача - отработка операций по стандартам НАТО.

Международные военные учения продлятся семь дней. Всего в учениях, кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.