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Espreso.tvЭкономикаВ аэропорту "Одесса" заработает пункт ПЦР-тестирования на COVID-19

В аэропорту "Одесса" заработает пункт ПЦР-тестирования на COVID-19

В аэропорту "Одесса" с 21 июля начнет работу пункт забора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Одесского аэропорта в Facebook.

"С 21 июля в аэропорту "Одесса" заработает пункт забора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор анализов будет расположен в медпункте аэропорта и функционировать при выполнении международных рейсов, и рейсов из аэропорта "Борисполь".

В пресс-службе напомнили, что при отрицательном тесте на COVID-19 путешественники смогут прекратить обязательную самоизоляцию при въезде в Украину через 24-48 рабочих часов с момента сдачи анализа.

  • Напомним, 16 июля тесты на COVID-19 начали делать во Львовском аэропорту.
  • Правительство смягчило карантинные ограничения при въезде в Украину, увеличив показатель для определения стран со значительным распространением COVID-19 с 40 до 55 активных случаев на 100 тыс. населения.

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