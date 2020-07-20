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Espreso.tvЭкономикаУкрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии на перегоне в Днепропетровской области

Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии на перегоне в Днепропетровской области

Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за схода с рельсов частных вагонов на перегоне Воскобойня-Верхнеднепровск в Днепропетровский области

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, региональный филиал Укрзализныци "Приднепровская железная дорога" возобновила движение поездов по одной колее на перегоне Воскобойня-Верхнеднепровск в Днепропетровской области, где ночью произошел сход частного подвижного состава с рельсов в обоих направлениях движения.

"Оперативно был освобожден парный путь перегона и восстановлено движение поездов, прежде всего пассажирский", - говорится в сообщении.

Так, чтобы ускорить перевозки пассажиров к станциям следования, региональный филиал подготовил обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов. В частности, №12 Киев-Новоалексеевка, №92 Одесса-Константиновка, №116 / 136 Киев - Покровск, Бердянск, № 38 Киев - Запорожье-1, № 88 Ковель - Новоалексеевка и № 86 Львов - Новоалексеевка. Был также организован подвоз пассажиров составами из классных вагонов ст. Верховцево и Запорожье-1 ст. Днепр-Главный и Каменское-Пассажирское и обратно. Сейчас опаздывают пассажирские поезда № 80 Киев - Днепр, № 115 Бердянск, Покровск - Киев, № 54 Одесса - Днепр, № 4 Запорожье - Ужгород, № 83 Мариуполь - Киев, № 733 Покровск - Киев.

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы максимально сократить задержку этих поездов в пути", - отметили в пресс служба.

В пресс-службе добавили, что авария на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск, которая привела к задержке железнодорожного движения, произошла около двух часов. Грузовой поезд № 3531, который двигался по перегону, остановился на 135 км срабатывания автотормозов.

Отмечается, что во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпания груза с одного из них. В это время встречный грузовой поезд № 1726 применил экстренное торможение на 138 км перегона из-за наезда на рассыпанный груз. При этом произошел сход с рельсов локомотива ВЛ8 первой колесной парой.

По информации пресс-службы, вагон, из которого произошло высыпания груза, принадлежат компании "Лемтранс". Причину железнодорожной аварии расследует специальная комиссия в составе специалистов общества и регионального филиала. Также отмечается, что перегон Воскобойня - Верхнеднепровск будет открыт для движения поездов в обоих направлениях в ближайшее время.

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