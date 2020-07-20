Украинские заробитчане на юге Чехии стали чаще заражаться COVID-19 - санэпидемстанция

20 июля, 2020, 09:29

В Южночешском крае участились случаи COVID-19 среди трудовых мигрантов из Украины

Об этом заявила директор региональной санэпидемстанции Кветослава Котрбова, сообщает vinegret.cz .

"Эпидемиологи Южночешского края зарегистрировали за последние дни увеличение количества украинских рабочих с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 9 по 18 июля во всем крае коронавирус обнаружили у 10 человек. Из них шестеро - граждане Украины.

"Мы однозначно видим, что украинцы как зарубежные работники являются источником риска для Южной Чехии. Они работают у нас, но ездят к родственникам домой, или когда здесь не было работы, поехали на родину, а потом вернулись и оказались положительными на коронавирус", - заявила Котрбова.