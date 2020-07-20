Украинские заробитчане на юге Чехии стали чаще заражаться COVID-19 - санэпидемстанция
Об этом заявила директор региональной санэпидемстанции Кветослава Котрбова, сообщает vinegret.cz .
"Эпидемиологи Южночешского края зарегистрировали за последние дни увеличение количества украинских рабочих с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 9 по 18 июля во всем крае коронавирус обнаружили у 10 человек. Из них шестеро - граждане Украины.
"Мы однозначно видим, что украинцы как зарубежные работники являются источником риска для Южной Чехии. Они работают у нас, но ездят к родственникам домой, или когда здесь не было работы, поехали на родину, а потом вернулись и оказались положительными на коронавирус", - заявила Котрбова.
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