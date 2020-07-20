 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинец проведет бой с россиянином, который бросил вызов Ломаченко

Украинец проведет бой с россиянином, который бросил вызов Ломаченко


фото: facebook.com/Top-Boxing-Generation
23 июля в Минске украинский боксер легкого веса Владислав Мельник встретится с россиянином Исой Чаниевым

Об этом сообщает промоутерская компания Top Boxing Generations в facebook.

10-раундовый бой между Мельником и Чаниевым в легком весе (до 61,2 кг) состоится 23 июля в Минске.

21-летний украинец выиграл последние 5 поединков. Всего в его активе 11 побед и 1 поражение.

27-летний россиянин уступил в двух последних боях, один из которых проиграл бывшему чемпиону мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричарду Комми из Ганы. В общем россиянин потерпел 3-х поражений и получил 13 побед.

Лидером легкого дивизиона украинец Василий Ломаченко, владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать