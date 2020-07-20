Украинец проведет бой с россиянином, который бросил вызов Ломаченко

20 июля, 2020, 14:18

23 июля в Минске украинский боксер легкого веса Владислав Мельник встретится с россиянином Исой Чаниевым

Об этом сообщает промоутерская компания Top Boxing Generations в facebook.

10-раундовый бой между Мельником и Чаниевым в легком весе (до 61,2 кг) состоится 23 июля в Минске.

21-летний украинец выиграл последние 5 поединков. Всего в его активе 11 побед и 1 поражение.

27-летний россиянин уступил в двух последних боях, один из которых проиграл бывшему чемпиону мира IBF (Международной боксерской федерации) Ричарду Комми из Ганы. В общем россиянин потерпел 3-х поражений и получил 13 побед.

Лидером легкого дивизиона украинец Василий Ломаченко, владеющий титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета).

В ноябре 2018 россиянин Иса Чаниев заявил, что готов драться с Василием Ломаченко .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb