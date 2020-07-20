 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ работника Шевченковского суда Киева обнаружили COVID-19

У работника Шевченковского суда Киева обнаружили COVID-19


фото: reuters
У сотрудника Шевченковского районного суда города Киева обнаружили COVID-19. Контактных лиц отправили на самоизоляцию и с последующим тестированием на коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"У сотрудника Шевченковского районного суда г. Киева обнаружен коронавирус COVID-19. Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Работники, которые непосредственно контактировали с больным, отправлены на самоизоляцию, с их последующим тестированием на COVID-19, - говорится в сообщении.

Сейчас руководством решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.

Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева продолжает работать в штатном режиме.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать