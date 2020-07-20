У работника Шевченковского суда Киева обнаружили COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"У сотрудника Шевченковского районного суда г. Киева обнаружен коронавирус COVID-19. Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Работники, которые непосредственно контактировали с больным, отправлены на самоизоляцию, с их последующим тестированием на COVID-19, - говорится в сообщении.
Сейчас руководством решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.
Отмечается, что Шевченковский районный суд Киева продолжает работать в штатном режиме.
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