Сохранение макрофинансовой стабильности и восстановление кредитования: Шевченко назвал направления работы НБУ

20 июля, 2020, 19:13

Глава НБУ Кирилл Шевченко назвал четыре основных направления работы Национального банка Украины: возобновление кредитования, снижение плохих портфелей в банках, сохранение макрофинансовой стабильности, а также углубление сотрудничества с международными партнерами

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил во время брифинга, передает ЕспресоTV.

Шевченко отметил, что его курс базируется на четырех основных направлениях.

"Первое - это реальное восстановление кредитования. Для украинской экономики, которая сегодня находится в состоянии кризиса, вызванного вирусом, как никогда важны ресурсы и поддержка банковского сектора. Поэтому наша общая задача вместе с правительством - это подготовить банки, банковскую систему к кредитованию важных проектов, которые и предоставят толчок экономике ", - заявил глава НБУ.

По словам Шевченко, вторым приоритетом является снижение плохих портфелей в банках.

"Вы понимаете, что высокий уровень NPL является препятствием полноценному обновлению кредитования в банках. Это бремя не дает банкам в полной мере выполнять свою функцию банковских посредников. До недавнего времени я был председателем государственного банка, имеющего наименьший портфель проблемных кредитов. Поэтому я точно знаю как это сделать на деле, а не на словах ", - отметил он.

Третьим приоритетом является сохранение макрофинансовой стабильности.

"Макростабильность - это безусловное достижение последних пяти лет. Это фундамент для здоровой экономики. Не будет у нас неконтролируемой инфляции. Валютная политика останется взвешенной. В то же время валютная политика должна способствовать росту экономики", - отметил Шевченко.

По его словам, поддержка конструктивных отношений с международным сообществом является еще одним приоритетом.

"Четвертый приоритет - продолжение и углубление сотрудничества с нашими международными партнерами. Я занимаюсь этим с самого первого дня, то есть, сегодняшнего. Так же, как и независимость Центрального банка, конструктивные отношения с международными финансовыми институтами, с международным сообществом нужно поддерживать", - добавил Шевченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .

15 июля президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка.

Утром 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

Напомним, 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ.

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