 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСохранение макрофинансовой стабильности и восстановление кредитования: Шевченко назвал направления работы НБУ

Сохранение макрофинансовой стабильности и восстановление кредитования: Шевченко назвал направления работы НБУ


фото: president.gov.ua
Глава НБУ Кирилл Шевченко назвал четыре основных направления работы Национального банка Украины: возобновление кредитования, снижение плохих портфелей в банках, сохранение макрофинансовой стабильности, а также углубление сотрудничества с международными партнерами

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил во время брифинга, передает ЕспресоTV.

Шевченко отметил, что его курс базируется на четырех основных направлениях.

"Первое - это реальное восстановление кредитования. Для украинской экономики, которая сегодня находится в состоянии кризиса, вызванного вирусом, как никогда важны ресурсы и поддержка банковского сектора. Поэтому наша общая задача вместе с правительством - это подготовить банки, банковскую систему к кредитованию важных проектов, которые и предоставят толчок экономике ", - заявил глава НБУ.

По словам Шевченко, вторым приоритетом является снижение плохих портфелей в банках.

"Вы понимаете, что высокий уровень NPL является препятствием полноценному обновлению кредитования в банках. Это бремя не дает банкам в полной мере выполнять свою функцию банковских посредников. До недавнего времени я был председателем государственного банка, имеющего наименьший портфель проблемных кредитов. Поэтому я точно знаю как это сделать на деле, а не на словах ", - отметил он.

Третьим приоритетом является сохранение макрофинансовой стабильности.

"Макростабильность - это безусловное достижение последних пяти лет. Это фундамент для здоровой экономики. Не будет у нас неконтролируемой инфляции. Валютная политика останется взвешенной. В то же время валютная политика должна способствовать росту экономики", - отметил Шевченко.

По его словам, поддержка конструктивных отношений с международным сообществом является еще одним приоритетом.

"Четвертый приоритет - продолжение и углубление сотрудничества с нашими международными партнерами. Я занимаюсь этим с самого первого дня, то есть, сегодняшнего. Так же, как и независимость Центрального банка, конструктивные отношения с международными финансовыми институтами, с международным сообществом нужно поддерживать", - добавил Шевченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать