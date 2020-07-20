Сели, оползни грунта, затопления сельхозугодий: ГСЧС предупредила о возможных паводках на западе Украины

20 июля, 2020, 10:18

Сегодня в западных областях Украины ожидаются повышения уровней воды из-за сильных осадков

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В течение 20 июля на малых водотоках и в верховьях рек Закарпатской области прогнозируют повышение уровней воды на 0,3-0,8м;

"Формирование значительного местного и склонного стока с подтоплениями пониженных мест, особенно в населенных пунктах; образование локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы", - говорится в сообщении.

В частности, на реках бассейнов Сяна и Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях спасатели спрогнозировали подъем на 0,2-1 метр и затем предполагают выход воды на отдельные участки пойм. При сильных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

"20-21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 метра над уровнями на 8:00 19 июля, без негативных последствий", - говорится в предупреждении.

Напомним, Кабмин выделил более 700 млн грн на преодоление последствий паводков на западе Украины.

Минздрав сообщил, что в условиях наводнения и паводков возможные подтопления свалок и хранилищ навоза, в связи с чем возрастает риск вспышек инфекционных болезней и пищевых отравлений.