Сегодня возобновят железнодорожное сообщение со Львова в Черновцы

20 июля, 2020, 10:57

Его прекратили четыре месяца назад из-за эпидемии коронавируса

После четырех месяцев перерыва сегодня возобновят железнодорожное сообщение с Черновцами. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, с 20 июля ежедневно в 18:09, кроме среды и 11 13-15 августа 2020 года, начнет курсировать скоростной поезд №701 / 702 Львов-Черновцы.

Прибытие в Черновцы - в 22:02. В обратном направлении из Черновцов во Львов поезд будет отправляться ежедневно 6:40, кроме четверга и 12, 14-16 августа 2020

Кроме того, с 21 июля в Черновцы пустят еще два поезда. В частности, поедет поезд в Одессу (отправление из Черновцов - в 15:35), а также в этот день восстановят поезд в Киев (отправляться из Черновцов в 21:08).

Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Также сегодня региональный филиал "Львовская железная дорога" вернет на маршруты несколько пригородных поездов: сообщением Здолбунов - Ковель, Луцк - Здолбунов и Ковель - Луцк. И будет продолжено маршруты еще 6 пригородных поездов.

Так, начиная с 20 июля этого года, поезд № 6353 Здолбунов - Ковель отправляться со ст. Здолбунов в 08:30 и будет прибывать в Ковель в 12:05.

С указанной даты поезд № 6396/6395 Ковель - Луцк будет отправляться со ст. Ковель в 20:50 ч. и прибывать на ст. Луцк в 23:00.

Поезд № 6352 Луцк - Здолбунов, начиная с 21 июля этого года, будет отправляться со ст. Луцк в 4:26 ч. и прибывать на ст. Здолбунов в 7:07.

Начиная с 20 июля, поезд № 6307 Ковель - Березовка будет курсировать в Червоноград (отправляться из Ковеля в 19:50 и прибывать в Червоноград в 22:35).

Поезд № 6319 Маневичи - Ковель будет отправляться со ст. Сарны в 3:24 и прибывать в Ковель в 07:26;

поезд № 6320 Ковель - Маневичи будет отправляться из Ковеля в 20:15 и прибывать на ст. Сарны в 23:58.

Поезд № 6470/6469 Коломыя - Снятин будет курсировать в Черновцы (отправляться из Коломыи в 21:08 ч. и прибывать в Черновцы в 23:12)

Начиная с 21 июля этого года, поезд № 6302 Березовка - Ковель будет отправляться из Червонограда в 4:37 и прибывать в Ковель в 07:20.

Поезд № 6470/6469 Снятин - Коломыя отправляться из Черновцов в 4:55 и прибывать в Коломыю в 6:58.