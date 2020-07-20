 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСегодня возобновят железнодорожное сообщение со Львова в Черновцы

Сегодня возобновят железнодорожное сообщение со Львова в Черновцы

Его прекратили четыре месяца назад из-за эпидемии коронавируса

После четырех месяцев перерыва сегодня возобновят железнодорожное сообщение с Черновцами. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, с 20 июля ежедневно в 18:09, кроме среды и 11 13-15 августа 2020 года, начнет курсировать скоростной поезд №701 / 702 Львов-Черновцы.

Прибытие в Черновцы - в 22:02. В обратном направлении из Черновцов во Львов поезд будет отправляться ежедневно 6:40, кроме четверга и 12, 14-16 августа 2020

Кроме того, с 21 июля в Черновцы пустят еще два поезда. В частности, поедет поезд в Одессу (отправление из Черновцов - в 15:35), а также в этот день восстановят поезд в Киев (отправляться из Черновцов в 21:08).

Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Также сегодня региональный филиал "Львовская железная дорога" вернет на маршруты несколько пригородных поездов: сообщением Здолбунов - Ковель, Луцк - Здолбунов и Ковель - Луцк. И будет продолжено маршруты еще 6 пригородных поездов.

Так, начиная с 20 июля этого года, поезд № 6353 Здолбунов - Ковель отправляться со ст. Здолбунов в 08:30 и будет прибывать в Ковель в 12:05.

С указанной даты поезд № 6396/6395 Ковель - Луцк будет отправляться со ст. Ковель в 20:50 ч. и прибывать на ст. Луцк в 23:00.

Поезд № 6352 Луцк - Здолбунов, начиная с 21 июля этого года, будет отправляться со ст. Луцк в 4:26 ч. и прибывать на ст. Здолбунов в 7:07.

Начиная с 20 июля, поезд № 6307 Ковель - Березовка будет курсировать в Червоноград (отправляться из Ковеля в 19:50 и прибывать в Червоноград в 22:35).

Поезд № 6319 Маневичи - Ковель будет отправляться со ст. Сарны в 3:24 и прибывать в Ковель в 07:26;
поезд № 6320 Ковель - Маневичи будет отправляться из Ковеля в 20:15 и прибывать на ст. Сарны в 23:58.

Поезд № 6470/6469 Коломыя - Снятин будет курсировать в Черновцы (отправляться из Коломыи в 21:08 ч. и прибывать в Черновцы в 23:12)

Начиная с 21 июля этого года, поезд № 6302 Березовка - Ковель будет отправляться из Червонограда в 4:37 и прибывать в Ковель в 07:20.

Поезд № 6470/6469 Снятин - Коломыя отправляться из Черновцов в 4:55 и прибывать в Коломыю в 6:58.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать