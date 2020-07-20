Россия показывает готовность к применению силы на Черном и Азовском морях, - командующий ВМС
Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа, передает "Крим.Реалии".
"Корабли Черноморского флота постоянно находятся в производственных районах, а именно в районах добычи газа. Также в Азовском море расположены корабли ФСБ России, и военные корабли осуществляют контроль судоходства в Керченском проливе. Это показывает то, что Черное и Азовское моря - это их зона влияния . И (РФ, - ред.) постоянно демонстрирует готовность к применению своих сил ", - ответил Неижпапа на вопрос, насколько реальна атака России из оккупированного Крыма на материковую Украину.
Командующий ВМС Украины также заявил, что "санкции, применяемые странами Евросоюза и США, не имеют того (ожидаемого, - ред.) успеха, и Россия не отказалась от своих намерений".
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