РФ планирует перебросить к границе с Украиной 120 тыс. военных в рамках учений, - разведка
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "Сегодня".
"Активная фаза учений "Кавказ-2020" запланирована на 21-26 сентября. Учения российских войск, которые запланированы в этот летне-осенний период, будут проходить вблизи наших границ. После начала активной фазы численность войск составит около 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Это и является той угрозой, которая четко прописана в Военной доктрине Украины", - подчеркнул Скибицкий.
Он обратил внимание на то, что после 2014 года масштабность военных учений в РФ начала расти.
Отвечая на вопрос, есть ли на сегодня активность у границ Украины и где именно, он отметил: "Сейчас активность есть. Например, в Ростовской области на полигонах Южного военного округа России, на морских полигонах в Черном море возле оккупированного Крыма".
- В России по указу президента РФ Владимира Путина началась внезапная проверка войск на границе с Украиной.
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