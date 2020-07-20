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Espreso.tvОбществоРФ планирует перебросить к границе с Украиной 120 тыс. военных в рамках учений, - разведка

РФ планирует перебросить к границе с Украиной 120 тыс. военных в рамках учений, - разведка

Россия с началом активной фазы учений "Кавказ-2020", которая запланирована на 21-26 сентября, планирует перебросить к границе с Украиной около 120 тыс. военных, не менее 500 танков, 300 самолетов

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию "Сегодня".

"Активная фаза учений "Кавказ-2020" запланирована на 21-26 сентября. Учения российских войск, которые запланированы в этот летне-осенний период, будут проходить вблизи наших границ. После начала активной фазы численность войск составит около 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, из них не менее 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Это и является той угрозой, которая четко прописана в Военной доктрине Украины", - подчеркнул Скибицкий.

Он обратил внимание на то, что после 2014 года масштабность военных учений в РФ начала расти.

Отвечая на вопрос, есть ли на сегодня активность у границ Украины и где именно, он отметил: "Сейчас активность есть. Например, в Ростовской области на полигонах Южного военного округа России, на морских полигонах в Черном море возле оккупированного Крыма".

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