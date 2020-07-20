Разумков сдал тест на COVID-19 после эфира с инфицированным журналистом
20 июля, 2020, 14:18
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков после эфира телепрограммы с инфицированным коронавирусом главным редактором "Цензор.нет" Юрием Бутусовым сдал два теста на COVID-19
Об этом Разумков сообщил на пресс-конференции, передает LB.ua.
Экспресс-тест показал отрицательный результат.
Разумков также прошел ПЦР-тестирование. Пока лаборатория не прислала сообщение с результатами.
"Действительно, я видел Юрия на программе, мы немного общались - это первое. Второе - один тест я сдал, экспресс-тест показал, что все хорошо, надеюсь, что ПЦР-тест также это сделает. Но на это уходит время, и как только он будет, я смогу вам обязательно сообщить. Я на достаточном расстоянии от вас нахожусь, есть маска, я ее обязательно потом надену, и пока я планирую вести завтра заседание, а дальше посмотрим ", - отметил он.
- Известный украинский журналист Юрий Бутусов заявил , что заболел COVID-19.
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