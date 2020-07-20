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Espreso.tvОбществоРада рассмотрит законопроект, освобождающий от декларирования некоторых работников ОПГ

Рада рассмотрит законопроект, освобождающий от декларирования некоторых работников ОПГ

21 июля на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №3355-1, который вносит изменения в антикоррупционное законодательство относительно перечня должностных лиц, на которых распространяется его действие, и облегчает сокрытие имущества декларантов, записанного на несовершеннолетних детей

Об этом говорится в законопроекте №3355-1, передает "Украинская правда".

"В подпункте "ї" пункта 1 части первой статьи 3 изложить в следующей редакции: ї) руководитель Офиса президента, его первый заместитель и заместители, советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь президента (кроме лиц, которые выполняют свои обязанности на общественных началах ), помощники судей, помощники судей Конституционного суда ", - говорится в сообщении.

Законопроектом хотят внести изменения в закон "О предупреждении коррупции" в части положений, которые определяют, на каких должностных лиц распространяется его действие этого закона.

То есть, лица, которые будут выполнять свои обязанности якобы "на общественных началах", в случае принятия закона могут не декларировать свое имущество.

Ранее в законе было прописано "руководитель Офиса президента, его первый заместитель и заместители, советники, помощники, уполномоченные, пресс-секретарь президента, помощники судей". То есть, все советники и помощники, которые работали на общественных началах, были вынуждены также декларировать свое имущество.

Также этот законопроект известен тем, что позволяет избегать декларирования имущества чиновниками, если оно записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с декларантом.

Инициаторы пишут, что "проект закона направлен на устранение имеющихся противоречий и установления юридической определенности субъектного состава, в том числе и насчет не отнесения лиц, осуществляющих свои полномочия на общественных началах, к кругу субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства" .

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