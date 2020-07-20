"Все виновные понесут ответственность": Зеленский поприветствовал передачу "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ на анализ
Об этом он сообщил в Telegram.
"Приветствую направление бортовых самописцев со сбитого в январе у Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации", - написал Зеленский.
Он заявил, что Иран должен провести и независимое расследование в соответствии с международными стандартами.
"Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны", - добавил президент.
Он отметил, что ящики прибыли в Лион в субботу в условиях повышенной секретности и уже в лаборатории.
"Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков" , - написал Зеленский.
Он заявил, что Украина ожидает результатов расшифровки и начало переговоров с Ираном.
"Все виновные понесут ответственность. Справедливость будет установлена", - подытожил Зеленский.
Французское бюро в Twitter подтвердило получение ящиков.
"Начало технической работы над диктофоном / визуальный осмотр, оценка и открытия / Общение со специалистами Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB)", - сказано в сообщении.
@Boeing # 737 UR-PSR @fly_uia / Start of the technical work on the Cockpit Voice Recorder (CVR): visual inspection, assessment & opening / Communication on behalf of Iran's AAIB. pic.twitter.com/WynR3ilU9u- BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020
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- Напомним, 18 июля Иран передал на экспертизу во Францию "черные ящики" со сбитого под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины".
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию на переговорах с Ираном и пообещал иски в международных судах в случае отказа Ирана от сотрудничества.
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