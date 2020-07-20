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Espreso.tvОбщество"Все виновные понесут ответственность": Зеленский поприветствовал передачу "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ на анализ

"Все виновные понесут ответственность": Зеленский поприветствовал передачу "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ на анализ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ

Об этом он сообщил в Telegram.

"Приветствую направление бортовых самописцев со сбитого в январе у Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации", - написал Зеленский.

Он заявил, что Иран должен провести и независимое расследование в соответствии с международными стандартами.

"Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны", - добавил президент.

Он отметил, что ящики прибыли в Лион в субботу в условиях повышенной секретности и уже в лаборатории.

"Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков" , - написал Зеленский.

Он заявил, что Украина ожидает результатов расшифровки и начало переговоров с Ираном.

"Все виновные понесут ответственность. Справедливость будет установлена", - подытожил Зеленский.

Французское бюро в Twitter подтвердило получение ящиков.

"Начало технической работы над диктофоном / визуальный осмотр, оценка и открытия / Общение со специалистами Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB)", - сказано в сообщении.

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