20 июля, 2020, 12:24

Об этом он сообщил в Telegram.

"Приветствую направление бортовых самописцев со сбитого в январе у Тегерана самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации", - написал Зеленский.

Он заявил, что Иран должен провести и независимое расследование в соответствии с международными стандартами.

"Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить надлежащие компенсации от иранской стороны", - добавил президент.

Он отметил, что ящики прибыли в Лион в субботу в условиях повышенной секретности и уже в лаборатории.

"Наши эксперты из Национального бюро расследования авиакатастроф также участвуют в процессе расшифровки ящиков. Процесс начнется с согласования методики считывания информации из ящиков, после чего эксперты перейдут к практической части работ. Работы могут быть завершены довольно быстро, но все зависит от технического состояния ящиков" , - написал Зеленский.

Он заявил, что Украина ожидает результатов расшифровки и начало переговоров с Ираном.

"Все виновные понесут ответственность. Справедливость будет установлена", - подытожил Зеленский.

Французское бюро в Twitter подтвердило получение ящиков.

"Начало технической работы над диктофоном / визуальный осмотр, оценка и открытия / Общение со специалистами Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB)", - сказано в сообщении.

@Boeing # 737 UR-PSR @fly_uia / Start of the technical work on the Cockpit Voice Recorder (CVR): visual inspection, assessment & opening / Communication on behalf of Iran's AAIB. pic.twitter.com/WynR3ilU9u - BEA (@BEA_Aero) July 20, 2020