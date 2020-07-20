 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Слуга"-нардеп Тищенко не исключает, что пойдет в мэры Одессы

"Слуга"-нардеп Тищенко не исключает, что пойдет в мэры Одессы

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко предположил, что может стать кандидатом на пост мэра Одессы

Об этом он заявил в комментарии изданию "Рубрика".

"Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер 2. У меня прабабушка жила на Молдаванке. Стадион, так стадион", - заявил нардеп.

  • На праймериз в "Слуге народа" на должность кандидата в мэры Киева Николай Тищенко занял третье место, уступив Александру Дубинскому и Ирине Верещук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать