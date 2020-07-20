"Слуга"-нардеп Тищенко не исключает, что пойдет в мэры Одессы

20 июля, 2020, 15:11

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко предположил, что может стать кандидатом на пост мэра Одессы

Об этом он заявил в комментарии изданию "Рубрика".

"Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер 2. У меня прабабушка жила на Молдаванке. Стадион, так стадион", - заявил нардеп.

На праймериз в "Слуге народа" на должность кандидата в мэры Киева Николай Тищенко занял третье место, уступив Александру Дубинскому и Ирине Верещук.