"Слуга"-нардеп Тищенко не исключает, что пойдет в мэры Одессы
20 июля, 2020, 15:11
Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко предположил, что может стать кандидатом на пост мэра Одессы
Об этом он заявил в комментарии изданию "Рубрика".
"Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер 2. У меня прабабушка жила на Молдаванке. Стадион, так стадион", - заявил нардеп.
- На праймериз в "Слуге народа" на должность кандидата в мэры Киева Николай Тищенко занял третье место, уступив Александру Дубинскому и Ирине Верещук.
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