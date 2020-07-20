"Мы сами определимся": Разумков отреагировал на требование РФ изменить Конституцию Украины

20 июля, 2020, 16:03

Глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что требовать изменений к Конституции может украинский народ, президент Украины или народные депутаты, любая другая страна не имеет права этого делать

Об этом он заявил во время итоговой пресс-конференции о работе нардепов, отвечая на вопрос о требованиях России об изменениях в Основной закон Украины по Донбассу, сообщает УНИАН .

"Вносить изменения в Конституцию Украины может требовать только украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент, другие институты, которые работают в интересах нашего государства. Любое другое государство не имеет такого права. Мы не предлагаем изменения в их законы, тем более в их Конституцию, думаю, мы сами определимся с нашей Конституцией ", - отметил Разумков.

Вместе с тем он отметил, что на законодательном уровне нужно будет еще много работать для того, чтобы возвращать временно оккупированные территории как Донбасса, так и Крыма.

"Мы готовы работать и принимать законы, которые позволят нам вернуть временно оккупированные территории, вернуть своих людей, вернуть свои границы, исходя исключительно из интересов украинского государства", - подчеркнул Разумков.

В начале июля заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в ближайшее время Россия ждет от Украины проект поправок к Конституции, который бы урегулировал "особый статус" Донбасса.

В МИД прокомментировал требование России о предоставлении проекта поправок к Конституции, который бы урегулировал "особый статус" Донбасса. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет принимать те законы, которые считает необходимыми.

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