Путин отменил акцию "Бессмертный полк" в этом году
20 июля, 2020, 16:49
Президент России Владимир Путин сообщил, что шествие "Бессмертного полка", приуроченное к победе во Второй мировой войне, в 2020 году не будут проводить
Об этом сообщает российский Интерфакс
"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде (в честь дня ВМФ, - ред.) в Питере и успеть прилететь на Красную площадь пройти по ней", - сказал Путин.
"Но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому, как бы нам ни хотелось, придется перенести это мероприятие на следующий год", - добавил российский лидер.
Напомним, Россия в этом году переносила парад Победы из-за распространения коронавирусной инфекции.
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