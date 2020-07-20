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Espreso.tvОбществоПутин отменил акцию "Бессмертный полк" в этом году

Путин отменил акцию "Бессмертный полк" в этом году

Президент России Владимир Путин сообщил, что шествие "Бессмертного полка", приуроченное к победе во Второй мировой войне, в 2020 году не будут проводить

Об этом сообщает российский Интерфакс

"Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде (в честь дня ВМФ, - ред.) в Питере и успеть прилететь на Красную площадь пройти по ней", - сказал Путин.

"Но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому, как бы нам ни хотелось, придется перенести это мероприятие на следующий год", - добавил российский лидер.

Напомним, Россия в этом году переносила парад Победы из-за распространения коронавирусной инфекции.

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