Посольство США осудило строительство Россией военных кораблей в оккупированном Крыму

20 июля, 2020, 16:15

Посольство США в Украине осудило строительство Российской Федерацией военных кораблей на территории оккупированного Крыма

Соответствующее заявление посольство разместило в своем Twitter.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, который раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украину контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса", - говорится в сообщении.

Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украину контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса. # КримЦеУкраина - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 20, 2020

Напомним, к годовщине гибели рейса МН17 посольство США призвало Россию сотрудничать со следствием и не прятать от суда обвиняемых по делу, которые находятся на контролируемой Россией территории.