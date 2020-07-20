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Espreso.tvОбществоПосольство США осудило строительство Россией военных кораблей в оккупированном Крыму

Посольство США осудило строительство Россией военных кораблей в оккупированном Крыму

Посольство США в Украине осудило строительство Российской Федерацией военных кораблей на территории оккупированного Крыма

Соответствующее заявление посольство разместило в своем Twitter.

"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, который раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украину контроль над Крымом и не выведет свои силы из Донбасса", - говорится в сообщении.

Напомним, к годовщине гибели рейса МН17 посольство США призвало Россию сотрудничать со следствием и не прятать от суда обвиняемых по делу, которые находятся на контролируемой Россией территории.

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