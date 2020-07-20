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Espreso.tvОбществоПорывистый ветер, дожди с грозами и до + 33 ° C: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 21 июля

Порывистый ветер, дожди с грозами и до + 33 ° C: синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода 21 июля

21 июля в Украине температура воздуха прогреется от +22 до + 33 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Уже сегодня вечером и ближайшей ночью дожди с грозами пройдут на юге Украины и немного даже будет осадков в Кропивницкий и Днепр с районами. Однако уже днем здесь будет преобладать сухая погода", - сообщила синоптик.

В западных и северных областях вообще в день, 21 июля, ожидаются грозовые дожди, местами возможны шквалы, град.

"Завтра днем Восток, Юг и большинство Центра Украины принадлежать сухой воздушной массе. Ветер предполагается северо-западный, небольшой или умеренный", - отметила Диденко.

Температура воздуха 21-го июля будет колебаться в пределах + 25 ... + 30 ° C, на юге местами достигнет +30 ... 33 ° C, в западных областях будет ниже, +22 ... + 27 ° C.

В Киеве во вторник ожидаются грозовые облака, периодически дождь с грозой и порывистый ветер.

Температура в столице в течение дня вторника + 27 ... + 28 ° C.

По словам Натальи Диденко, в середине недели несколько похолодает.

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