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Espreso.tvОбществоОАЭ первыми из арабских стран запустили миссию на Марс

ОАЭ первыми из арабских стран запустили миссию на Марс


фото: youtube.com/user/TheNationalNewspaper
20 июля Объединенные Арабские Эмираты запустили беспилотный зонд "Надежда" в рамках миссии на Марс

Об этом сообщает Радио Свобода.

Запуск беспилотного зонда "Аль-Амаль" (в переводе с арабского "Надежда") состоялся из Японии с помощью японской ракеты H-IIA. Запуск несколько раз переносили из-за погоды.

Планируется, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 и будет находиться на орбите планеты два года.

Миссия ОАЭ стоит 200 млн долларов.

Цель - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури.

Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.

Зонд присоединится к не менее восьми активных миссий, которые исследуют планету.

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