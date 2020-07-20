ОАЭ первыми из арабских стран запустили миссию на Марс
Об этом сообщает Радио Свобода.
Запуск беспилотного зонда "Аль-Амаль" (в переводе с арабского "Надежда") состоялся из Японии с помощью японской ракеты H-IIA. Запуск несколько раз переносили из-за погоды.
Планируется, что зонд достигнет Марса в феврале 2021 и будет находиться на орбите планеты два года.
Миссия ОАЭ стоит 200 млн долларов.
Цель - изучить атмосферу, климатические условия и смену времен года. Космический зонд также впервые проведет изучение нижних слоев атмосферы, где формируется марсианская погода, в том числе пылевые бури.
Корабль оснащен тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Марса в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах.
Зонд присоединится к не менее восьми активных миссий, которые исследуют планету.
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