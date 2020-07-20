 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНовая вспышка коронавируса в Китае: очаг заражения зафиксирован в регионе, где находятся лагеря для уйгуров

Новая вспышка коронавируса в Китае: очаг заражения зафиксирован в регионе, где находятся лагеря для уйгуров

Число инфицированных коронавирусом в Китае продолжает расти, за минувшие сутки зафиксировали 22 новых случая

Как сообщает Al Jazeera, крупнейший центр заражения зафиксирован в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

По состоянию на понедельник, 20 июля, коронавирус подтвердили у 47 жителей Урумчи, из них 17 - за последние сутки.

Всего в Китае обнаружили 83 682 случая заражения COVID-19, в том числе 4634 человека умерли.

Власти КНР удавалось сдерживать распространение коронавируса до вспышки в Урумчи, где проживают в основном мусульмане-уйгуры и другие тюркские меньшинства. Регион находится под жестким государственным контролем.

Из-за вспышки коронавируса власти отменили все авиарейсы в Урумчи, а также приостановили работу метрополитена и автобусов.

Некоторые жители города в соцсетях сообщали, что им приказали не покидать свои дома. Все жилые районы города Урумчи перевели в "режим военного времени".

К тому же, правозащитники опасаются вспышки коронавируса в так называемых "лагерях перевоспитания", где содержатся около 1,8 млн уйгуров.

Уйгуры - мусульмане тюркского происхождения, проживающие на северо-западе Китая. С 2018 года в СМИ стали появляться доклады о преследовании этой этнической группы со стороны китайских властей.

По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их заставляют отказаться от их религии, культуры и языка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

20 июля, 2020 понедельник

19 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать