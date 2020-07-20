Новая вспышка коронавируса в Китае: очаг заражения зафиксирован в регионе, где находятся лагеря для уйгуров

20 июля, 2020, 13:53

Число инфицированных коронавирусом в Китае продолжает расти, за минувшие сутки зафиксировали 22 новых случая

Как сообщает Al Jazeera, крупнейший центр заражения зафиксирован в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

По состоянию на понедельник, 20 июля, коронавирус подтвердили у 47 жителей Урумчи, из них 17 - за последние сутки.

Всего в Китае обнаружили 83 682 случая заражения COVID-19, в том числе 4634 человека умерли.

Власти КНР удавалось сдерживать распространение коронавируса до вспышки в Урумчи, где проживают в основном мусульмане-уйгуры и другие тюркские меньшинства. Регион находится под жестким государственным контролем.

Из-за вспышки коронавируса власти отменили все авиарейсы в Урумчи, а также приостановили работу метрополитена и автобусов.

Некоторые жители города в соцсетях сообщали, что им приказали не покидать свои дома. Все жилые районы города Урумчи перевели в "режим военного времени".

К тому же, правозащитники опасаются вспышки коронавируса в так называемых "лагерях перевоспитания", где содержатся около 1,8 млн уйгуров.

Уйгуры - мусульмане тюркского происхождения, проживающие на северо-западе Китая. С 2018 года в СМИ стали появляться доклады о преследовании этой этнической группы со стороны китайских властей.

По оценкам правозащитных организаций, в провинции Синьцзян более миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их заставляют отказаться от их религии, культуры и языка.