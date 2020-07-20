Наркоторговцы отправили в Италию кокаин в кофейных зернах, но их выдала пасхалка из фильма о мафиози

20 июля, 2020, 10:47

Итальянская полиция разоблачила контрабанду наркотиков из Колумбии благодаря отсылке к фильмам "Джон Вик", которую сделали контрабандисты

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции.

В аэропорт Милана прибыла партия кофейных зерен, адресована табачной лавке во Флоренции. Однако правоохранители обратили внимание на имя на упаковке - Сантино Д'Антона. Именно так звали мафиози, который заказал главному герою фильмов Джону Вику убийство собственной сестры.

Поэтому правоохранители решили проверить пакет. Там они обнаружили, что внутри кофейных зерен спрятан кокаин - 150 граммов на 2 килограмма кофе. После того, как наркоторговцы спрятали порошок, они перемотали зерна темно-коричневой лентой.

В итоге, когда за посылкой пришел 50-летний мужчина, полиция задержала его.

Правоохранители назвали свою операцию Caffe 'Scorretto, что переводится как "Непослушный кофе". Это обыгрывает название популярного в Италии кофе Caffe 'corretto.