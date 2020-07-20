Наркоторговцы отправили в Италию кокаин в кофейных зернах, но их выдала пасхалка из фильма о мафиози
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции.
В аэропорт Милана прибыла партия кофейных зерен, адресована табачной лавке во Флоренции. Однако правоохранители обратили внимание на имя на упаковке - Сантино Д'Антона. Именно так звали мафиози, который заказал главному герою фильмов Джону Вику убийство собственной сестры.
Поэтому правоохранители решили проверить пакет. Там они обнаружили, что внутри кофейных зерен спрятан кокаин - 150 граммов на 2 килограмма кофе. После того, как наркоторговцы спрятали порошок, они перемотали зерна темно-коричневой лентой.
В итоге, когда за посылкой пришел 50-летний мужчина, полиция задержала его.
Правоохранители назвали свою операцию Caffe 'Scorretto, что переводится как "Непослушный кофе". Это обыгрывает название популярного в Италии кофе Caffe 'corretto.
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