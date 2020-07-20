На развитие сферы трансплантации до конца года выделено 112 млн грн, - Степанов

20 июля, 2020, 12:48

В этом году на развитие института трансплантации предусмотрено 112 млн грн

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге 20 июля.

"У нас есть четкий план, мы знаем, куда движемся, и понимаем сроки. Наша цель - чтобы все люди, которые нуждаются в трансплантации, получали помощь именно в Украине. На сегодняшний день у нас 19 больниц по всей стране, которые могут делать органную трансплантацию и 6 - которые могут делать трансплантацию костного мозга. У нас 112 млн на отрасль трансплантации, и мы считаем, что этих средств хватит до конца года", - отметил Степанов.

В министерстве здравоохранения расширяют список больниц, которые могут заниматься трансплантацией органов в рамках медицинской реформы.