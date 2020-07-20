На нескольких КПП украинско-польской границы - гигантские очереди грузовиков

20 июля, 2020, 13:11

Чтобы попасть в ЕС, ожидают почти полтысячи фур

Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Утром 20 июля на западной границе Украины накопления транспортных средств зафиксировали перед пунктами пропуска Краковец (Львовская область) - 80 грузовиков, Шегини (Львовская область) - 15 грузовиков, и Ягодин-Дорогуск (Волынская область) - 400 грузовиков.

Напомним, с 7 апреля закрыли границу в Рава-Русской - Гребенном, а также пешеходное сообщение во всех пунктах пропуска. Кроме этого, Украина закрыла границу для иностранных граждан. 6 июля возобновил свою работу пункт пропуска Грушев-Будомеж.

Сейчас на границе с Польшей работают четыре пункта пропуска: Краковец - Корчева, Рава-Русская - Гребенне, Шегини-Медика и Ягодин - Дорогуск, ведь 8 мая правительство открыло пункт пропуска Рава-Русская на границе с Польшей, а с 13 мая решило открыть пешеходный пункт пропуска в Шегини.

Также 29 мая с украинской стороны открыли еще три пункта пропуска на границе с Польшей, а 16 июня Польша открыла для авто пункт пропуска Медика, напротив КПП Шегини.