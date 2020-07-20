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Espreso.tvОбществоНа Киевщине и Днепропетровщине песком в карьерах засыпало трех человек

На Киевщине и Днепропетровщине песком в карьерах засыпало трех человек

На Киевщине и Днепропетровщине под обвалами песка погибли три человека

Об этом передает пресс-служба МВД в Facebook.

"20 июля в 13:35 в оперативно-диспетчерскую службу Володарского района поступило сообщение о том, что троих взрослых лиц во время копания песка оползнем засыпало в несанкционированном карьере в с. Тадиевка. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части пгт Володарка", - говорится в сообщении.

По прибытии на место дежурного караула стало известно, что трое мужчин решили набрать песка в карьере, в результате чего произошел оползень.

Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами. Тело третьего мужчины нашли спасатели.

На Днепропетровщине в Пятихатском районе за пределами села Комиссаровка произошел оползень в местном карьере, в результате которого песком засыпало мужчину и ребенка.

О несчастном случае стало известно 20 июля в 12:53. Он произошел во время набора песка для хозяйственных работ.

"В 14:16 спасатели изъяли из песка тело ребенка, 2005 года рождения. В 14:25 - изъяли из песка тело гражданина, 1969 года рождения", - говорится в сообщении .

Трагические случаи произошли в карьерах Киевской и Днепропетровской - под завалами погибли люди 20 июля в 13:35 ...

Опубликовано МВД Украины Понедельник, 20 июля 2020

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