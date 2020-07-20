На Днепропетровщине военный грузовик столкнулся с Daewoo Lanos, двое погибших

20 июля, 2020, 17:39

В Днепропетровской области во время движения колонны военной техники произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир легковой машины

Об этом говорится в сообщении военной прокуратуры южного региона Украины, пресс-службы ГБР.

"По данным следствия, 20.07.2020 г., со стороны г. Запорожья в направлении. Харькова, на территории Синельниковского района, во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии Украины водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем "Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковой машины погибли, еще трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

В Государственном бюро расследований уточнили, что среди погибших 12-летняя девочка. 20-летнего водителя военной машины задержали. Ему планируется сообщение о совершении уголовного преступления и готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb